穿上 Nike Freestyle 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣，随心将肩带交叉在正面或后背，自在展现真我。 低强度支撑设计塑就轻柔支撑感，助力无拘畅动；柔软顺滑面料结合导湿速干技术，助你在不同运动中畅享舒适感受。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。