我们热爱日常生活，敬爱伟大的运动员。同样，我们用爱创造一切。而 Nike 'From Beaverton' 幼童T恤就是为了传播这份爱。该T恤采用柔软针织棉料与罗纹圆领设计，塑就舒适非凡的穿着体验；经典剪裁营造充裕的活动空间，令孩子自如畅玩。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。