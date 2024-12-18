Nike Full Force Low

男子运动鞋

¥649

Nike Full Force Low 男子运动鞋匠心融入经典设计，打造复古潮鞋佳选。简约设计借鉴自经典 AF1，巧搭复古缝线，彰显 80 年代风范。结合焕新打造的舒适感和耐穿性，铸就兼具复古韵味与现代风尚的非凡战靴，助力轻松驾驭不同场合。

  • 显示颜色： 帆白/白色/队红/地平线绿
  • 款式： IB4612-131

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