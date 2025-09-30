Nike Fury Elevate
Dri-FIT 速干头带（1 条）
10% 折让
Nike Fury Elevate Dri-FIT 速干头带（1 条）采用双层设计，结合柔软弹性面料，适合大多数头围，同时搭载 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 加农绿/加农绿
- 款式： IB0355-052
产品细节
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
