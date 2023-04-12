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      Nike Future Flight (GS)

      大童篮球童鞋

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      黑/泡沫粉/透明粉/黑
      黑/白色/荧光黄/金属银

      穿上 Nike Future Flight (GS) 大童篮球童鞋，无论是在球场、学校还是其他场合应战，皆可为孩子带来轻盈迅疾表现。缓震配置灵敏回弹且轻薄非凡，助力成就出众赛场表现。柔软衬垫包覆脚踝，塑就舒适的日常穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/泡沫粉/透明粉/黑
      • 款式： AH3430-004

      尺寸与尺码

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