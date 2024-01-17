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      Nike FutureMove Dri-FIT 女子速干高腰口袋长裤采用喇叭裤型，塑就舒适穿着体验，助你随时随地活力满格。InfinaLock 面料时尚利落，为关键部位提供紧密贴合感和出色支撑力，令你轻松驾驭深蹲动作，不惧严苛训练。正面裤脚拉链搭配喇叭形裤筒设计，结合导湿速干技术，在训练时缔造舒适感受，宛如在舞池中翩翩起舞。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FN2785-010

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