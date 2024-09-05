准备好在球场上自由驰骋、掌控全场了吗？ 上脚 Nike G.T. Cut 3 大童篮球童鞋，全力开战。 该鞋款专为新生代球员打造，采用出色抓地设计，让孩子牢牢掌控一切；轻盈弹性泡绵，塑就缓震迈步体验。 鞋口搭配提环设计，方便轻松穿入，让孩子即刻系紧鞋带，整装上场。 这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。

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