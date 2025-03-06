准备好叱咤球场了吗？不妨上脚 Nike G.T. Cut 3 大童篮球鞋，轻松迎战。该鞋款专为新生代球员打造，采用出色抓地设计，让你在迷惑对手、急停和越过防守时游刃有余，飞身上篮。轻盈泡绵富有弹性，就缓震迈步体验，助你舒适顺畅地切入和创造空间。宽敞鞋口搭配提环和鞋带，方便轻松穿入，即刻整装上场。这就上脚潮鞋，掀起未来篮球新风潮。

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