Nike G.T. Cut 3

大童篮球鞋

¥459
¥699
34% 折让

Nike G.T. Cut 3 大童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，助孩子瞬息急停，突破防守。 轻盈泡绵富有弹性，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，令孩子在比赛中保持活力。 醒目配色巧搭金色细节，为该鞋款增添复古风范。

  • 显示颜色： 庭紫/全域紫/紫罗兰/墨紫
  • 款式： FZ7300-500

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.2

33: 鞋内长 21.8

33.5: 鞋内长 22.4

34: 鞋内长 22.7

35: 鞋内长 23

35.5: 鞋内长 23.4

36: 鞋内长 24.2

36.5: 鞋内长 24.6

37.5: 鞋内长 25

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.4

39: 鞋内长 25.8

40: 鞋内长 26

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。