Nike G.T. Cut 3

幼童魔术贴易穿脱实战篮球鞋

¥459
¥549
16% 折让

浅深红/闪电蓝/白色/紫蓝
幻影灰白/黑曜石色/白色/浅柠檬黄

准备好成为未来全明星球员，在球场上自由驰骋了吗？上脚 Nike G.T. Cut 3 幼童易穿脱运动鞋，无需系带，全力开战。该鞋款专为新生代球员打造，采用出色抓地设计，让小宝贝在急停和越过防守时游刃有余，飞身上篮。轻盈弹性泡绵，塑就缓震迈步体验。鞋面固定带可快速固定，助小宝贝尽情畅玩。这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。

  • 显示颜色： 浅深红/闪电蓝/白色/紫蓝
  • 款式： FD7034-601

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