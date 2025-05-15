Nike G.T. Cut 3
幼童魔术贴易穿脱实战篮球鞋
¥459¥54916% 折让
准备好成为未来全明星球员，在球场上自由驰骋了吗？上脚 Nike G.T. Cut 3 幼童易穿脱运动鞋，无需系带，全力开战。该鞋款专为新生代球员打造，采用出色抓地设计，让小宝贝在急停和越过防守时游刃有余，飞身上篮。轻盈弹性泡绵，塑就缓震迈步体验。鞋面固定带可快速固定，助小宝贝尽情畅玩。这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。
- 显示颜色： 浅深红/闪电蓝/白色/紫蓝
- 款式： FD7034-601
Nike G.T. Cut 3
¥459¥54916% 折让
准备好成为未来全明星球员，在球场上自由驰骋了吗？上脚 Nike G.T. Cut 3 幼童易穿脱运动鞋，无需系带，全力开战。该鞋款专为新生代球员打造，采用出色抓地设计，让小宝贝在急停和越过防守时游刃有余，飞身上篮。轻盈弹性泡绵，塑就缓震迈步体验。鞋面固定带可快速固定，助小宝贝尽情畅玩。这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。
迅疾应战
鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让小宝贝即可整装上场。鞋面外侧绳线细节，塑就锁定贴合感；可调节固定带，便于小宝贝快速调整贴合度。
强劲抓地
足底出色抓地设计，在跑动时为小宝贝提供出众抓地力。助小宝贝轻松变速。时尚抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。
缓震适中
足底缓震配置塑就柔软舒适的迈步和跳跃体验。弹性泡绵中底，在稚嫩双足触地时有助缓震，打造出众回弹的柔软缓震脚感。
出色回弹
该鞋款具备出众回弹性能，是指在迈步过程中，柔软泡绵有助提供出色能量回馈，助小宝贝一路向前。回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助小宝贝在比赛中游刃有余。
疾速风范，出众表现
设计线条象征着疾速的步法与动作，伴小宝贝越过防守，直冲篮筐。
产品细节
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 外底融入橡胶细节
- 显示颜色： 浅深红/闪电蓝/白色/紫蓝
- 款式： FD7034-601
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。