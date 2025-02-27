灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike G.T. Cut 3 耐克灵蛇迎新系列男/女篮球鞋。关键时刻，给对手致胜一击。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。采用回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。

显示颜色： 帆白/浅卡其/大学红/矿石灰

款式： HV5977-102