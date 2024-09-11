Nike G.T. Cut 3 (GS) 耐高篮球系列

大童篮球童鞋

¥699

准备好在球场上自由驰骋、掌控全场了吗？ 穿上 Nike G.T. Cut 3 (GS) 大童篮球童鞋， 在场上大展身手。 该鞋款专为新生代球员打造，采用出色抓地设计，让你在迷惑对手、急停和越过防守时游刃有余，飞身上篮。 轻盈泡绵富有弹性，塑就缓震迈步体验，助你舒适顺畅地切入和创造空间。 匠心图案旨在向中国高中篮球联赛致敬，传承“一生只有一次耐高”的精神力量。

  • 显示颜色： 白色/白色/安全橙/粉蓝
  • 款式： HF5732-141

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.6

33: 鞋内长 22.1

33.5: 鞋内长 22.6

34: 鞋内长 23

35: 鞋内长 23.4

35.5: 鞋内长 23.8

36: 鞋内长 24.2

36.5: 鞋内长 24.7

37.5: 鞋内长 25

38: 鞋内长 25.4

38.5: 鞋内长 25.8

39: 鞋内长 26.1

40: 鞋内长 26.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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