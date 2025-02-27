关键时刻，如何给对手致胜一击？ 穿上 Nike G.T. Cut 3 EP 男/女篮球鞋。 该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。 加入回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 山峰白/白金色/潘趣红/多色

款式： HQ3454-190