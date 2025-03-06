关键时刻，如何给对手致胜一击？穿上 Nike G.T. Cut 3 EP 男/女篮球鞋，叱咤球场。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。结合回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

显示颜色： 白色/金属银/浅柠檬黄/冰川蓝

款式： DV2918-104