关键时刻，如何给对手致胜一击？穿上 Nike G.T. Cut 3 "Jordan Poole" EP 男/女篮球鞋。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。加入回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。充满活力的设计旨在向乔丹·普尔冷静果敢的赛场风格致敬，助你蓄势待发，强势出击。耐穿橡胶外底，提供可驾驭球场的强劲抓地力。

显示颜色： 淡象牙白/帆白/石膏色/金属金

款式： FZ1522-100