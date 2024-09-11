Nike G.T. Cut 3 SE

大童实战篮球童鞋

¥699

Nike G.T. Cut 3 SE 大童篮球童鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，助你瞬息急停，突破防守。轻盈泡绵富有弹性，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，令你在比赛中保持活力。

  • 显示颜色： 神秘深海蓝/大学金/科技紫/太空粘土黄
  • 款式： FV5627-400

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