Nike G.T. Cut 3 SE (GS)

大童篮球童鞋

¥489
¥699
30% 折让

准备好在球场上自由驰骋、掌控全场了吗？ 穿上 Nike G.T. Cut 3 SE (GS) 大童篮球童鞋， 在场上大展身手。 出色抓地设计，让你在迷惑对手、急停并越过防守时游刃有余，飞身上篮。 轻盈泡绵富有弹性，塑就缓震迈步体验，助你舒适顺畅地切入和创造空间。 鞋口搭配提环设计，让你轻松穿入，即刻整装上场。 这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。

  • 显示颜色： 黑曜石色/蒸气绿/皇家蓝/超级紫罗兰色
  • 款式： FQ2784-400

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.6

33: 鞋内长 22

33.5: 鞋内长 22.4

34: 鞋内长 22.9

35: 鞋内长 23.4

35.5: 鞋内长 23.8

36: 鞋内长 24.2

36.5: 鞋内长 24.9

37.5: 鞋内长 25.3

38: 鞋内长 25.6

38.5: 鞋内长 25.9

39: 鞋内长 26.4

40: 鞋内长 26.6

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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