准备好在球场上自由驰骋、掌控全场了吗？ 穿上 Nike G.T. Cut 3 SE (GS) 大童篮球童鞋， 在场上大展身手。 出色抓地设计，让你在迷惑对手、急停并越过防守时游刃有余，飞身上篮。 轻盈泡绵富有弹性，塑就缓震迈步体验，助你舒适顺畅地切入和创造空间。 鞋口搭配提环设计，让你轻松穿入，即刻整装上场。 这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。

显示颜色： 黑曜石色/蒸气绿/皇家蓝/超级紫罗兰色

款式： FQ2784-400