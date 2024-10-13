Nike G.T. Cut 3 SE (PS)

幼童篮球童鞋

¥389
¥549
29% 折让

准备好成为未来全明星球员，在球场上自由驰骋了吗？穿上 Nike G.T. Cut 3 SE (PS) 幼童篮球童鞋，在场上大展身手。出色抓地设计，让小宝贝在急停、转身并越过防守时游刃有余，飞身上篮。轻盈弹性泡绵，塑就缓震迈步体验。快速固定带设计，助小宝贝畅快开玩。这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。

  • 显示颜色： 黑曜石色/蒸气绿/皇家蓝/超级紫罗兰色
  • 款式： FQ2783-400

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

25: 鞋内长 15.6

26: 鞋内长 16.4

27: 鞋内长 17.2

28: 鞋内长 18.6

29.5: 鞋内长 19.8

31: 鞋内长 20.8

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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