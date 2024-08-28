准备好成为未来全明星球员，在球场上自由驰骋了吗？穿上 Nike G.T. Cut 3 SE (PS) 幼童篮球童鞋，在场上大展身手。出色抓地设计，让小宝贝在急停、转身并越过防守时游刃有余，飞身上篮。轻盈弹性泡绵，塑就缓震迈步体验。快速固定带设计，助小宝贝畅快开玩。这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。

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