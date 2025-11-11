Nike G.T. Cut 3 Turbo EP

¥1,399 ¥1,599 12% 折让

Nike G.T. Cut 3 Turbo EP 男/女篮球鞋旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。该鞋款融入 ZoomX 泡绵和稳定片，塑就出众回弹性能。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

出众抓地 外底前掌与后跟融入匠心底纹，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。 出众回弹 中底搭载全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你引爆疾速，发挥上佳表现。 出众缓震 ZoomX 泡绵中底，助你在比赛中保持充沛活力。 G.T. Cut 3 Turbo 焕新设计 前足外侧采用匠心覆面，有助在瞬间爆发时提供稳固脚感。中底搭载 ZoomX 泡绵，铸就出众回弹性能。

其他细节 鞋面采用织物与合成材质组成，轻盈出众，帮助双足保持干爽

加垫鞋口，为脚踝营造舒适稳固感受