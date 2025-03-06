穿上 Nike G.T. Cut Academy EP 男/女篮球鞋，在体育馆或公园，自信迎战。该鞋款旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出众抓地力，助你瞬息急停，随意变速，在不同场地游刃有余。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 黑/黑/石膏色

款式： FB2598-011