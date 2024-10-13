Nike G.T. Cut Academy EP

男/女实战篮球鞋

¥549
¥799
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白色/黑
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穿上 Nike G.T. Cut Academy EP 男/女篮球鞋，在体育馆或公园，自信迎战。该鞋款旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速，在多种场地游刃有余。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FB2598-100

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