Nike G.T. Cut Cross EP

男/女户外实战篮球鞋

¥619
¥849
27% 折让

穿上 Nike G.T. Cut Cross EP 男/女篮球鞋，在健身房或公园，畅快开练。该鞋款旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，结合耐穿设计，助你瞬息急停，随意变速，在多种场地游刃有余。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 泡沫粉/张扬粉/黑/微玫瑰红
  • 款式： HF0231-601

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