Nike G.T. Hustle 3 EP Electric 「电掣」 配色

男/女实战篮球鞋

¥1,089
¥1,549
29% 折让

无论比赛亦或赛季持续多久，Nike G.T. Hustle 3 EP Electric 「电掣」 配色男/女篮球鞋助你状态出色！突破时间限制，保持出色状态。GT Hustle 3 专为对篮球运动满怀激情、在球场上拼搏不息的球员匠心打造，特别适合季后赛或加时赛等长时间、高强度的关键比赛场合，助力球员在赛事陷入胶着时发挥出色表现。双层 Air Zoom 缓震配置助你在球场上火力全开，织物鞋面让双足在比赛中保持稳定与干爽。接下来，谁将在球场上大放异彩？当然是你，当仁不让！

  • 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
  • 款式： FV3425-900

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。