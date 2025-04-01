G.T. Hustle Academy EP

男/女实战篮球鞋

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G.T. Hustle Academy EP 男/女篮球鞋助你发挥迅疾表现，从容应战。Flyknit 飞织鞋面搭配回弹泡绵，让你在球场上洋溢清新活力。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FJ7808-003

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