Nike Game, Swoosh, Match
幼童圆领上衣
¥269¥32918% 折让
Nike Game, Swoosh, Match 幼童圆领上衣采用柔软聚酯纤维混纺针织面料，结合弹性设计，塑就无拘运动体验，令孩子彰显网球俱乐部风范。休闲剪裁，舒适有型；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Nike Game, Swoosh, Match 短裤，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 心灵蓝
- 款式： IB8433-422
Nike Game, Swoosh, Match
¥269¥32918% 折让
Nike Game, Swoosh, Match 幼童圆领上衣采用柔软聚酯纤维混纺针织面料，结合弹性设计，塑就无拘运动体验，令孩子彰显网球俱乐部风范。休闲剪裁，舒适有型；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Nike Game, Swoosh, Match 短裤，打造风格统一的造型。
产品细节
- 面布：47% 聚酯纤维/27% 棉/20% 粘纤/6% 氨纶。罗纹：68% 棉/29% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 心灵蓝
- 款式： IB8433-422
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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