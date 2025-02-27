Nike Game, Swoosh, Match

幼童圆领上衣

¥249
¥329
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帆白
心灵蓝

Nike Game, Swoosh, Match 幼童圆领上衣采用柔软聚酯纤维混纺针织面料，结合弹性设计，塑就无拘运动体验，令孩子彰显网球俱乐部风范。休闲剪裁，舒适有型；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Nike Game, Swoosh, Match 短裤，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB8433-133

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