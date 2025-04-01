Nike

Game, Swoosh, Match 幼童翻领T恤和半身裙套装

¥369

穿上 Nike Game, Swoosh, Match 幼童翻领T恤和半身裙套装，为孩子搭出网球风造型。 针织棉料上衣，兼具翻领T恤的外观和T恤的舒适感受。 配套半身裙采用弹性针织面料和侧边褶裥拼接，助力舒适畅动；搭配内置衬裤，提供出色包覆效果，让孩子尽情开玩。 游戏，比赛，冲冲冲！

  • 显示颜色： 回声粉
  • 款式： IB8452-622

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