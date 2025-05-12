 

Nike Game, Swoosh, Match

幼童连衣裙

¥319¥39920% 折让

Nike Game, Swoosh, Match 幼童连衣裙将运动衫与半身裙拼接而成，打造叠搭造型。采用富有弹性的混纺针织面料，柔软顺滑，令孩子舒适畅玩，彰显网球俱乐部风范。 落肩样式和便捷套头设计，塑就轻松穿着感。 连衣裙下部采用匠心剪裁，可内搭紧身裤或骑行短裤，打造出众包覆效果，助力自如畅动。 蓄势待发，型动到底！


  • 显示颜色： 心灵蓝
  • 款式： IF3533-444

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产品细节

  • 47% 聚酯纤维/27% 棉/20% 粘纤/6% 氨纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 心灵蓝
  • 款式： IF3533-444

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