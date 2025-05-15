Nike Game, Swoosh, Match 幼童连衣裙将运动衫与半身裙拼接而成，打造叠搭造型。采用富有弹性的混纺针织面料，柔软顺滑，令孩子舒适畅玩，彰显网球俱乐部风范。 落肩样式和便捷套头设计，塑就轻松穿着感。 连衣裙下部采用匠心剪裁，可内搭紧身裤或骑行短裤，打造出众包覆效果，助力自如畅动。 蓄势待发，型动到底！

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