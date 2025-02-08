对孩子来说，每天都是游戏日。Nike Gameday Essentials 幼童加绒圆领上衣和长裤套装采用柔软的棉与聚酯纤维混纺加绒针织面料，助孩子轻松就绪，尽兴畅玩，堪称日常佳选。圆领上衣采用轻微落肩设计，营造休闲感受，结合匠心剪裁，便于内搭T恤或背心。配套长裤采用舒适弹性腰部，结合锥形裤筒与罗纹裤管口，塑就舒适稳固感受，助孩子舒适畅动。

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