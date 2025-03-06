Nike Ghost Shell Three-Quarter-Zip 男子训练夹克采用抗水锦纶面料和可调式风帽设计，可在风雨不大时为你有效抵御风雨。 腋下弹性网眼布拼接让你在户外训练中畅享自由无拘、舒适透气的穿着体验。

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