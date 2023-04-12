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      Giannis

      男子篮球长裤

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      这款篮球长裤以篮球奇才 Giannis Antetokounmpo 为灵感，让你与众不同。采用轻盈梭织面料搭配可调节裤管口，可供个性化定制贴合感，设计细节灵感源自 Giannis 的独特多国文化经历。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CD9553-010

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

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