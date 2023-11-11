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      Giannis

      Dri-FIT 男子速干篮球T恤

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      要理解扬尼斯·阿德托昆博的传奇之处，必须要了解他从哪里来。 他有着尼日利亚血统，在希腊的环境熏陶下长大。穿上 Giannis Dri-FIT 男子速干篮球T恤，彰显对扬尼斯的热爱之情。 这款佳选T恤采用导湿速干面料制成，融入经典 Freak 细节，旨在致敬他成为全明星球员、MVP 和冠军的精彩历程。

      • 显示颜色： 孔雀绿
      • 款式： FJ2317-365

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