要理解扬尼斯·阿德托昆博的传奇之处，必须要了解他从哪里来。 他有着尼日利亚血统，在希腊的环境熏陶下长大，Giannis Dri-FIT DNA 男子印花速干篮球球衣旨在彰显这一经历。 饰有当地花卉图案，意在展现他与这两个国家的联结；而交织在一起的茎，则象征着他的成长之路。 刺绣 FREAK 、全新标志贴片和两侧光泽感面料，旨在致敬他从成为全明星球员到 MVP，再到冠军的精彩历程。

显示颜色： 黑/淡象牙白

款式： FB7026-010