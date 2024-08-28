要彻底理解扬尼斯·阿德托昆博，就必须走进他的人生旅程。Giannis Dri-FIT DNA 男子速干篮球球衣饰有灵感源自扬尼斯家乡尼日利亚和希腊的花卉图案，旨在致敬他的不凡历程。采用导湿速干的透气面料，巧糅针织设计，塑就出众质感和百搭风范。

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