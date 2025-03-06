每个球场都需要英雄，需要一位像扬尼斯一样能够在别人看不到获胜希望时挺身而出，带领球队走向胜利的勇士。 而英雄在开辟道路时，离不开战靴的助力。 穿上 Giannis Freak 6 耐克字母哥大童篮球鞋，一探究竟。 弹性泡绵，塑就回弹缓震性能，同时为关键部位打造出众灵活性，助你实现灵活转向和切入。 该鞋款设计以寒冬为主题，旨在致敬扬尼斯·阿德托昆博时刻展现的沉着冷静。

显示颜色： 黑/紫蓝/波罗的海蓝

款式： HV9532-001