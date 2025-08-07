Giannis Freak 6

¥659 ¥769 14% 折让

每个球场都需要英雄，需要一位像扬尼斯一样能够在别人看不到获胜希望时挺身而出，带领球队走向胜利的勇士。而英雄在开辟道路时，离不开战靴的助力。穿上 Giannis Freak 6 耐克字母哥大童篮球鞋，一探究竟。弹性泡绵，塑就回弹缓震性能，同时为关键部位打造出众灵活性，助你实现灵活转向和切入。

非凡舒适，柔韧灵活 足底搭载回弹缓震的泡绵，缔造回弹迈步体验，同时为你提供所需的柔韧灵活性，助你展现出众步法表现。 出色场地感知力 抓地底纹设计，在切入、高速移动或急停跳投越过防守球员时，塑就出色场地感知力和灵活性。 出众包覆 匠心覆面，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。鞋面采用柔软透气的织物与合成材质，营造轻盈穿着感受。