Giannis Freak 6

耐克字母哥大童篮球鞋

¥609
¥769
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每个球场都需要英雄，需要一位像扬尼斯一样能够在别人看不到获胜希望时挺身而出，带领球队走向胜利的勇士。而英雄在开辟道路时，离不开战靴的助力。穿上 Giannis Freak 6 耐克字母哥大童篮球鞋，一探究竟。弹性泡绵，塑就回弹缓震性能，同时为关键部位打造出众灵活性，助孩子实现灵活转向和切入。

  • 显示颜色： 绿古色/淡象牙白/金属金
  • 款式： FZ7305-300

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.6

33: 鞋内长 22

33.5: 鞋内长 22.4

34: 鞋内长 22.8

35: 鞋内长 23.2

35.5: 鞋内长 24.4

36: 鞋内长 24.7

36.5: 鞋内长 25.2

37.5: 鞋内长 26

38: 鞋内长 26.6

38.5: 鞋内长 26.8

39: 鞋内长 27

40: 鞋内长 27.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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