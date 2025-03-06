Giannis Freak 6 "Candy Funhouse"

耐克字母哥大童篮球鞋

¥769

在球场上，扬尼斯对胜利有着很大的渴望。在球场外，他对零食也有同样的渴望。Giannis Freak 6 "Candy Funhouse" 耐克字母哥大童篮球鞋由 Nike 与 Candy Funhouse 联袂打造，旨在致敬爱吃甜食的“希腊怪兽”。该鞋款饰有 Candy Funhouse 标志，足底搭载弹性泡绵，塑就回弹缓震性能，同时为关键部位打造出众灵活性，助你实现灵活转向和切入。

  • 显示颜色： 大学蓝/发光黄/透明粉
  • 款式： HV5928-400

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