Giannis Freak 6 EP

耐克字母哥男子实战篮球鞋

¥629
¥899
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灰石板蓝/军械深海蓝/冰川蓝/激光橙
浅野芒果黄/黑/激光橙/行动绿

现代篮球赛场的位置不再明确分工，扬尼斯需要一款战靴来主宰赛局。为此，我们精心打造了 Giannis Freak 6 EP 耐克字母哥男子篮球鞋的抓地底纹设计。匠心外底助力稳稳急停，全力以赴改变赛局。Air Zoom 缓震配置，有助在比赛中保持充沛活力，成就个人佳绩。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 灰石板蓝/军械深海蓝/冰川蓝/激光橙
  • 款式： FJ7807-400

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