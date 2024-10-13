现代篮球赛场的位置不再明确分工，扬尼斯需要一款战靴来主宰赛局。 为此，我们精心打造了 Giannis Freak 6 EP 耐克字母哥男子篮球鞋的抓地底纹设计。 匠心外底助力稳稳急停，全力以赴改变赛局。 Air Zoom 缓震配置，有助在比赛中保持充沛活力，成就个人佳绩。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。 鞋款的炫酷外观十分契合这位希腊怪才的强大气场，意在向他的尼日利亚血统致敬。

显示颜色： 黑/冷灰/体育场绿/荧光黄

款式： FJ7807-001