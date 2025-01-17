Giannis Freak 6 SE

耐克字母哥大童篮球鞋

¥769

每个球场都需要英雄，需要一位像扬尼斯一样能够在别人看不到获胜希望时挺身而出，带领球队走向胜利的勇士。 而英雄在开辟道路时，离不开战靴的助力。 穿上 Giannis Freak 6 SE 耐克字母哥大童篮球鞋，一探究竟。 弹性泡绵，塑就回弹缓震性能，同时为关键部位打造出众灵活性，助你实现灵活转向和切入。 该特别版配色点缀别致图案，灵感源自扬尼斯比赛时发出的各种声音，包括其强劲扣篮时产生的震撼声响。

  • 显示颜色： 幻影灰白/清透蓝/浅柠檬黄/荷兰橙
  • 款式： HF1178-001

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