Giannis Freak 7 EP
耐克字母哥男子篮球鞋
20% 折让
痴迷执着， 奋发努力， 坚持不懈。 Giannis Freak 7 EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为习惯早起、永不言弃的球员打造，助你苦练球技，展现出色比赛表现。 由 Nike 携手扬尼斯焕新打造的经典鞋款，集轻盈回弹、强劲抓地和流畅设计三重匠心设计于一体，助力彰显精英球员风采。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 浅卡其/荧光黄/石膏色/洞穴石色
- 款式： II5251-200
Giannis Freak 7 EP
20% 折让
痴迷执着， 奋发努力， 坚持不懈。 Giannis Freak 7 EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为习惯早起、永不言弃的球员打造，助你苦练球技，展现出色比赛表现。 由 Nike 携手扬尼斯焕新打造的经典鞋款，集轻盈回弹、强劲抓地和流畅设计三重匠心设计于一体，助力彰显精英球员风采。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
璀璨光辉
扬尼斯始终是聚光灯下那个耀眼的存在，时刻准备迎接高光时刻的到来。鞋款上专为高光时刻打造的特别设计，献给所有用汗水铸就辉煌的逐梦者。
出众贴合
Cushlon 3.0 泡绵结合模压覆面设计，缔造出众的回弹缓震性能和稳固贴合表现，助你迅捷切入，撕裂防守，彰显扬尼斯怪杰风范。
强劲抓地
外底多向底纹支持施展欧洲步法，随身体动作灵活转向；抓地设计融入扬尼斯风格，助你轻松变速、掌控节奏。
自然流畅
匠心鞋款，助力实现自然流畅的球场表现，彰显扬尼斯风范。
产品细节
- 显示颜色： 浅卡其/荧光黄/石膏色/洞穴石色
- 款式： II5251-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。