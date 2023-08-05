跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Giannis Immortality 2 (GS)

      大童实战篮球童鞋

      ¥379
      ¥499
      24% 折让

      黑/大学蓝/烟灰/白色
      白色/微黄绿/雾灰/黑

      Giannis Immortality 2 (GS) 大童篮球童鞋彰显伟大球员风范。该鞋款经久耐穿，无论比赛还是训练，皆可助孩子自信应对。准备好纵横球场，成就伟大了吗？

      • 显示颜色： 黑/大学蓝/烟灰/白色
      • 款式： DQ1943-001

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。