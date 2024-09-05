Giannis Immortality 2

耐克字母哥幼童魔术贴易穿脱运动鞋

¥429

白色/深宝蓝/透明粉/多色
白色/微黄绿/雾灰/黑

小宝贝们总是希望玩乐时光能够停留，Giannis Immortality 2 耐克字母哥幼童运动鞋让小宝贝愿望成真。固定带印有 Giannis 标志；鞋款塑就轻盈舒适的脚感，助力畅玩。

  • 显示颜色： 白色/深宝蓝/透明粉/多色
  • 款式： DQ1942-102

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