穿上 Nike Giannis Immortality 2 EP 耐克字母哥男子户外耐穿实战篮球鞋，步入全明星阵列。该鞋款采用柔软泡绵配置，结合中足出众贴合感和非凡轻盈设计，助你如扬尼斯一般在关键时刻展现强劲实力和专注表现。该版本的橡胶外底出众耐穿，专为户外球场打造。

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