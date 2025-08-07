Giannis Immortality 4
耐克字母哥大童篮球鞋
18% 折让
攻防两端，游刃有余。扭转赛局，可是扬尼斯的拿手好戏。Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋是扬尼斯系列经典鞋款，让你所到之处，皆留印记。中底匠心泡绵结合强劲抓地设计，助你稳控全场，发挥上佳比赛表现。鞋面采用轻盈透气材料，塑就舒适佳选，无论是与好友一起训练，还是与球队一起为胜利而战，皆可让你自如驾驭。
- 显示颜色： 白色/金属色/黑
- 款式： FZ6734-100
Giannis Immortality 4
驾驭多种地面
多向抓地设计，铸就驾驭室内硬木球场所需的出色抓地力，亦可让你在户外场地自信控场。
灵活畅动，掌控自如
内置包覆系统与鞋带巧妙结合，塑就出众稳定性和锁定贴合感。
轻盈透气
织物鞋面，缔造出众透气性。
出众支撑
后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
其他细节
- 外底橡胶向上延伸，缔造出众耐穿性
- 鞋头区域加固设计，提供出众包覆，助你自如切入，灵活畅动
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
