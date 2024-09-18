Giannis Immortality 4

耐克字母哥大童篮球鞋

¥529

扭转赛局，可是扬尼斯·阿德托昆博的拿手好戏。 Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋中底采用匠心泡绵，缔造出众回弹缓震效能，让你在球场上发挥出色表现。 鞋面采用轻盈透气材料，帮助双足保持干爽；别致图案和富有纹理的材料，为该鞋款增添高雅格调。

  • 显示颜色： 黑/海岸蓝/淡象牙白/金属金
  • 款式： HV9127-001

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